Voor het eerst in twintig jaar weer boommarter gespot in Berlare

Aan het Donkmeer in Berlare is een boommarter gespot. Dat is uniek, want het beestje heeft zich al twintig jaar niet meer laten zien in de gemeente.

De boommarter verscheen voor de camera op een perceel van de provincie. Hij liet er zich een eerste keer zien in oktober vorig jaar. Vorige maand werd hij opnieuw waargenomen op exact dezelfde locatie.

De boommarter heeft de laatste jaren zijn comeback in onze regio gemaakt, nadat hij de laatste deccenia was verdwenen. Het dier werd eerder al in Sint-Niklaas, Stekene en Aalst gespot. Voor het eerst in 2001 laat hij zich nu ook zien in Berlare. De boommarter is zich mogelijk dus aan het voorplanten in onze regio.