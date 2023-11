Voor het eerst in kleine 80 jaar verhuist altaarstuk de Heilige Rochus van Rubens uit de Sint-Martinuskerk van Aalst

In Aalst is het 400 jaar oude kunstwerk van Pieter Paul Rubens vanmorgen uit de Sint-Martinuskerk gehaald. Het was een echt huzarenstukje om het schilderij van het altaar te halen, en in een vrachtwagen te laden. Want 'De Heilige Rochus', zo heet het werk, is meer dan vier meter hoog. Het moet tijdelijk verhuizen omdat de kerk wordt gerestaureerd. 'De Heilige Rochus' zal zelf ook gerestaureerd worden, in het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in Brussel.