Voor het eerst in eeuwen geen levende vissen meer tijdens Krakelingen, stad houdt alternatief nog even geheim: "Jullie zullen het zondag zien op de Oudenberg"

Worden het mattentaarten, zeewier of gewoon wat brood? De levende visjes moeten wel door iets vervangen worden, nu zondag in Geraardsbergen. Voor het eerst in eeuwen worden er tijdens het Krakelingenfeest geen visjes in wijn meer gedronken, want het is verboden door de Vlaamse overheid. Een beslissing die de stad betreurt, maar het is wel op zoek gegaan naar alternatieven om de traditie te vervangen. Wat dat precies wordt, blijft nog even een mysterie.