Tijdens de actie zijn er voor het eerst ook drugscontroles gedaan met swiping. De douane gebruikt een doekje om over de handen van chauffeurs én hun stuur te vegen. Na een korte computeranalyse weten douane en politie meteen of er drugs zijn gevonden. Als dat het geval is, kunnen ze een speekseltest doen om te checken of de chauffeur onder invloed reed.