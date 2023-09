Voor Amélie (5) uit Zottegem was het misschien haar laatste eerste schooldag

We sluiten af in Sint-Gillis-Dendermonde. Daar zijn de corsogroepen volop bezig aan de wagens voor de bloemencorso, deze zondag. Circuswagens, want het centrale thema is circus. In totaal zullen één miljoen dahlia's in de stoet verwerkt worden. Corsogroep 'Blozen' is één van de enige groepen die nog zelf een veld heeft met bloemen. Het grootste deel van de andere dahlia's komt eind deze week over uit Nederland. Gisteren heeft de groep al eens kunnen repeteren, want dan waren ze te gast op de corso in Blankenberge.