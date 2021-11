Voor altijd samen: Jelle en Mark stierven samen in het verkeer, uitvaarten vinden op hetzelfde moment plaats

De uitbaters van een frituur in Stekene weigeren te werken met het Covid Safe Ticket. Het frituur heeft daarom beslist om weer over te schakelen op take-away. In het frituur kunnen dus alleen nog bestellingen afgehaald worden, ter plaatse eten is niet meer mogelijk. De uitbaters nemen deze radicale beslissing omdat ze niemand willen uitsluiten. Ook al is hun zaak net vernieuwd en zouden ze er makkelijk 15 klanten een frietje kunnen komen steken.