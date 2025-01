Vond u vandaag een boon in één van de 1.000 driekoningentaarten van bakker Verleysen in Aalst?

Het is vandaag Driekoningen. Een dag die bulkt van traditie. Om te gaan zingen bij de mensen aan de deur, daarvoor was het weer vandaag helaas te onstuimig. De driekoningentaarten daarentegen gingen bij heel wat bakkers wél vlot over de toonbank. Bij bakkerij Verleysen in Aalst bijvoorbeeld hebben ze meer dan 1.000 taarten gebakken. In die taarten zit een boon of figuurtje. En wie de boon vindt, die mag zichzelf koning of koningin voor één dag noemen.