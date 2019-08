De mysterieuze trillingen in Teralfene, deelgemeente van Affligem, komen dan toch van dierenafvalverwerker Rendac uit Denderleeuw. Gisteren zag u in ons nieuws dat bewoners klagen over trillende ramen en deuren. Rendac startte daarom zelf een onderzoek op en stelde onder meer een trillingsexpert aan. Die stelde vast dat de trillingen afkomstig zijn van een vergistingsinstallatie. Als de motoren van dat toestel uitvallen, dan schakelt het over naar een fakkel. En het is die fakkel die een irritant gezoem en trillingen veroorzaakt. Rendac heeft nu de nodige aanpassingen gedaan waardoor de trillingen verleden tijd zouden moeten zijn.