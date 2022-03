Voltallige oppositie stapt op uit gemeenteraad uit onvrede over geheimzinnige communicatie rond fusie

Het AZ Sint-Blasius-ziekenhuis in Dendermonde moet opnieuw verstrengen. Het zag de afgelopen dagen het aantal COVID- en grieppatiënten bijzonder hard toenemen op haar afdelingen. Het aantal opnames van COVID-patiënten is zelfs verdubbeld op drie dagen tijd. Van 31 op vrijdag, naar 60 vandaag. Ook bij het personeel is er opnieuw veel uitval. Daarom moet het ziekenhuis noodgedwongen de niet-dringende ingrepen uitstellen met een week. En ook het bezoek wordt opgeschort. Twee weken lang is er geen bezoek meer toegelaten. Opvallend: ook veel jonge kinderen zijn ziek. Op de afdeling pediatrie liggen al 5 kindjes met COVID in isolatie. Er zijn op de kinderafdeling ook veel griepgevallen.