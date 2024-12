Volleycoach Gert Vande Broek krijgt gelijk en wordt niet geschorst

Gert Vande Broek, de voormalige volleybalcoach van de Yellow Tigers en van Asterix Avo Beveren, krijgt dan toch geen schorsing. Dat werd in beroep beslist. Het Bondsparket vindt de vordering ongegrond. De trainer van de nationale ploeg werd in juni vorig jaar voor één jaar geschorst na klachten van speelsters over psychisch grensoverschrijdend gedrag. Maar Vande Broek ging in beroep tegen de beslissing van Volley Vlaanderen. Hij vond dat het onderzoek te éénzijdig gevoerd was. Vande Broek kon, in afwachting van een uitspraak in beroep, trainer blijven. Maar hij zette zelf een stap opzij. Sindsdien nam Kris Vansnick het roer over bij de Tigers. Vandaag geeft het Bondsparket Vande Broek dus gelijk. De kans dat hij terugkeert als bondscoach, die is wel klein.