Een volleybalzaal volledig verlicht in neon, met 18 blacklights en honderden meters aan tape is het Zottegemse volleybaltoernooi na vijf jaar terug. In totaal geven zo'n 240 volleybalspelers in meer dan 30 groepen het beste van zichzelf. Met succes, want de extra uitdaging van de donkere ruimte en de neonlichten kunnen ze hier in de Bevegemse Vijvers wel smaken.