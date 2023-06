Volleybalcoach Gert Vande Broek in beroep tegen schorsing

Als coach van het toenmalige Asterix Kieldrecht en als bondscoach van de Yellow Tigers zou Vande Broek zich schuldig hebben gemaakt aan pestgedrag, machtsmisbruik en manipulatie. De tuchtraad van de Volleybalbond had Vande Broek daarvoor een schorsing van één jaar gegeven. Het waren enkele ex-internationals die die praktijken aan de kaak stelden in een documentaire op Canvas. Vande Broek gaat nu dus in beroep tegen die schorsing, en in afwachting van een uitspraak zet de bondscoach zichzelf ook op non-actief. Vandaag is spoedoverleg gepland tussen de bond en de speelsters van de nationale ploeg, om te bekijken wie de Yellow Tigers zal leiden.