Volleybalclub Lindemans Aalst wil zich nog meer verankeren in de stad. Het heeft nu al heel wat lokale sponsors, maar wil in de toekomst nog meer in zee gaan met Aalsterse bedrijven. Lindemans heeft haar thuisbasis al enkele jaren in sporthal Schotte in Aalst, en wil dat dus nog versterken. Eén van de partners is het autobedrijf Group Thoen, waar de spelers van Lindemans deze morgen hun nieuwe wagen konden ophalen.