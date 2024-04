Volleybal: Asterix AVO moet vol aan de bak voor landstitel na 3-0-nederlaag tegen Charleroi

Sasha Weemaes uit Beveren is tweede geworden in de openingsetappe van de Ronde van Turkije. De overwinning in Antalya was voor Fabio Jakobsen. De Nederlander toonde zich de snelste van het peloton. Hij haalde het voor twee Belgen, namelijk Sasha Weemaes en Simon Dehiars. Voor Weemaes, die uitkomt voor Bingoal WB, is het z'n eerste podium dit seizoen.