We komen nog even terug op de bekerwinst van Asterix Avo Beveren van gisteren tegen VC Oudegem. De 16de beker al voor de galliërs in de clubgeschiedenis. VCO ging voor de bijl met 3 sets tegen 0. U kan ongetwijfeld al raden wat voor taferelen dat na de finale met zich meebracht. Diep ontgoochelde blikken in het kamp van de verliezers en vreugdedansjes bij de dolblije winnaars.