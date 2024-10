In Beveren is de renovatie van het kasteel Hof ter Saksen bijna afgerond. Aan de buitenkant zag het kasteel er al paar jaar weer bijzonder mooi uit, maar nu zou ook het interieur over een goede maand klaar moeten zijn voor de aankleding. In het kasteel komt er een restaurant en ook vijf hotel kamers. Als alles nu verder volgens plan verloopt, dan is de opening ervan voorzien tegen de volgende zomer.