Volledige inboedel op straat gedumpt in Ninove

In een bosgebied bij het Nederlandse Koewacht, tegen Stekene, is deze ochtend een levenloos lichaam gevonden. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van het overlijden. Het lichaam werd omstreeks 08.40 uur ontdekt op een perceel aan de Kievitendreef. In eerste instantie werden nog twee ambulanceteams en een traumahelikopter opgeroepen. Maar al snel bleek dat de hulpdiensten niets meer voor het slachtoffer konden doen. Op dit moment is de Forensische Opsporing van de politie bezig met een sporenonderzoek. Ook de tactische recherche is ter plaatse. Een deel van het bosgebied is momenteel niet toegankelijk voor het publiek.