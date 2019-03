In Kruibeke zijn een dertigtal volkstuiniers voorlopig hun hobby en zelfs hun passie kwijt. Er komt een appartementsgebouw op de grond waar ze tot nu toe hun eigen groenten konden telen. Dat wisten ze, en het vorige gemeentebestuur had hen dan ook een nieuwe locatie beloofd. Maar, door de bestuurswissel, na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, is de verhuizing met op zijn minst 1 jaar vertraagd.