Volgens het 'geluksonderzoek' van de UGent heeft Aalst de ongelukkigste inwoners van alle centrumsteden, maar is dat wel zo?

Aalstenaars zijn de ongelukkigste mensen van alle centrumsteden in Vlaanderen. Dat blijkt uit het nationale geluksonderzoek van de UGent in samenwerking met verzekeraar NN. Vooral van hun woonomgeving worden ze ongelukkig in de ajuinstad. Te grijs en te weinig groen. Daarom geven ze zichzelf maar een score van 5,5 op 10. Wij trokken naar Aalst om te vragen wat er scheelt en of ze daar nu echt zo ongelukkig zijn.