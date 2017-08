Nieuws Volgende week 1 september. Waar is de verkeerssignalisatie aan de werken in Puivelde?

embed

In Puivelde, een parochie van de Sint-Niklase deelgemeente Belsele, maakt gemeenteraadslid Jos De Meyer zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week is het 1 september, maar er is geen verkeerssignalisatie in het centrum van de parochie. De stad wil die pas aanbrengen wanneer alle rioleringswerken in de straat er klaar zijn. Maar dat is pas in 2018. Veel te laat vindt De Meyer, want op 1 september moeten er veel scholieren passeren en wordt dat kruispunt druk en gevaarlijk