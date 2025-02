Volg de Aalsterse Carnavalsraadszitting via onze livestream

De carnavalsraadszitting is een satirische show waarbij het nieuwe Aalsterse schepencollege het flink te verduren krijgt. De raadszitting heeft ook een ceremoniële functie: het is de officiële machtsoverdracht van de burgemeester aan Prins Sjalen. Hij krijgt gedurende de drie carnavalsdagen symbolisch de sleutels van de stad in handen. De raadszitting in de schouwburg van De Werf is voorbehouden voor genodigden, maar je kunt ze via deze livestream bekijken.