Voka over Vlaams regeerakkoord: "Algemeen belang bij grote werken moet primeren"

De kans is groot dat de eerste vestiging van de Nederlandse supermarktketen Jumbo in onze streek, in Melsele zal komen. De keten, die ook omschreven wordt als een prijsbreker, heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een vestiging op braakliggend bedrijventerrein in het Pareinpark. In hetzelfde complex zou ook Kruidvat een nieuwe zaak openen. Een derde handelspand heeft nog geen invulling. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 24 september en daarna moet het college zich nog uitspreken over de vergunningsaanvraag. Jumbo is na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland. Bevers schepen van Lokale Economie Filip Kegels ziet alvast geen graten in de mogelijke komst ervan.