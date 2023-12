Voka Oost-Vlaanderen graaft in Zottegem dossier N42 opnieuw naar boven

Vanmorgen rond 8 uur heeft een vrachtwagen de signalisatie van de overweg in de Appelstraat in Melsele nog maar eens in de vernieling gereden. Dit keer werd naast de slagboom ook de hele kast van de slagboom en een betonblok uit de grond getrokken. De vrachtwagenchauffeur verklaart dat hij moest doorrijden, anders bestond het risico dat hij kwam vast te zitten naast de overweg. Door het incident werd het treinverkeer op de drukke spoorlijn tussen Antwerpen en Gent een tijdlang stilgelegd. Intussen is het treinverkeer hervat over één spoor. Woensdag is een plaatsbezoek met Infrabel. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws.