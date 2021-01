VOKA: 'Minder controleren op werkvloer, meer vaccineren'

In woonzorgcentrum Heilig Hart in Sint-Niklaas zijn er op enkele dagen tijd 43 bewoners en 16 medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn ook vier mensen overleden aan COVID-19. Het woonzorgcentrum was lange tijd covid-vrij, maar nu gaat het dus plots snel de verkeerde kant uit. Vandaag zijn alle overige 93 bewoners en 85 personeelsleden getest op het virus. Er is geen bezoek meer toegelaten en er is ondertussen ook een speciale corona-afdeling opgericht om alle besmette bewoners in onder te brengen