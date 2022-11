Ook in de buurtsupermarkt ALVO in Belsele bij Sint-Niklaas is er ongerustheid over de toekomst. De zestien personeelsleden leven er in grote onzekerheid nadat werd aangekondigd dat de supermarkt wordt overgenomen. Zij krijgen geen informatie over de overname en sommige werknemers vrezen voor hun job. In de winkel is er intussen een grote uitverkoop. En er wordt niks meer aangevuld tot de nieuwe winkel begin volgend jaar van start gaat. Om hun ongenoegen te uiten, dragen de personeelsleden zwarte rouwlintjes.