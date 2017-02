Rond middernacht, wanneer de laatste wagen de Grote Markt is afgereden barst het feest pas echt los in Aalst. Dan komen de bekende pompierwagens het marktplein op en wordt het stadscentrum omgedoopt in één grote openluchtdiscotheek. Van discipline, orde en tucht, zoals in de zondagstoet is dan nog weinig te merken. Het is alle remmen los na een jaar lang stressen en werken aan de praalwagens. Onze ploeg trok de eerste carnavalsnacht in.