Het vogelopvangcentrum van Malderen gaat dit weekend voor het eerst twee wilde oehoes vrijlaten in het Buggenhoutbos. De vogels, zowat de grootste uilen die er zijn, waren afzonderlijk binnengebracht. De ene was volledig verzwakt teruggevonden in Buggenhout. De andere raakte verstrikt in een prikkeldraad in Dilbeek. Nu zijn de oehoes volledig hersteld en opnieuw klaar voor de vrije natuur.