Vogelgriep in pluimveebedrijf in Sint-Gillis-Waas: 150.000 kippen geëuthanaseerd

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een leghennenbedrijf in Sint-Gillis-Waas. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het aanwezige pluimvee geruimd. 150.000 kippen worden geëuthanaseerd. Rond het besmette bedrijf worden een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.