Nieuws Vogelgriep duikt opnieuw op, dit keer bij hobbyhouder in Moerzeke

Bij een hobbyhouder in Moerzeke is er een uitbraak van de vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de heel besmettelijke variant van het type H5N8. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een bewakingszone van 10km, een beschermingszone van 3km en een tijdelijke bufferzone van 500m rond de haard ingesteld. In deze zones komen bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere pluimveehouders. In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen genomen. In de bewakingszone en beschermingszone zullen alle professionele houders binnen de 24 uur een inventaris moeten opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Binnen de tijdelijke bufferzone van 500m rond de haard moeten ook hobbyhouders binnen de 48 uur een inventaris aan de burgemeester overmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. In deze zone geldt ook een verbod op het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. Deze besmetting toont aan dat het vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen is in België en dat alle pluimveehouders nog steeds voorzichtig moeten zijn. Het FAVV volgt de situatie op de voet. Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.