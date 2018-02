Human Interest Vogelbescherming installeert opnieuw webcams op nest slechtvalken in toren

De lotgevallen van een koppel slechtvalken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas kunnen vanaf vandaag opnieuw op de voet worden gevolgd via een webcam. Het is hetzelfde koppel dat ook de vorige drie winters zijn intrek heeft genomen in de toren. Slechtvalken zijn een bedreigde vogelsoort, vandaar de bezorgdheid over de kuikens. Die worden begin maart verwacht.