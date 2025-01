Voetpad in Haaltert wordt versperd door... omheining: "We vragen eigenaar om het weg te halen"

Een opvallend beeld uit Haaltert. Daar staat een omheining dwars over het voetpad. Tot ongenoegen van de buurt, en van de gemeente. De constructie blokkeert een stuk van de doorgang voor voetgangers. Waarom de bewoner de omheining heeft geplaatst, is niet duidelijk. Het gemeentebestuur van Haaltert kan de man in kwestie niet bereiken en heeft hem een brief gestuurd. Het voetpad ligt op openbaar domein. Mogelijk gaat het schepencollege via een burgemeestersbesluit de bewoner aanmanen om de omheining weg te halen.