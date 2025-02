Voetganger van 81 overlijdt na aanrijding door auto in Ninove

Bij een ongeluk gisterennamiddag aan de Burchtdam in Ninove is een man van 81 om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde iets na vier uur. De tachtiger stak te voet de Burchtdam over, toen een aankomende auto hem niet meer kon ontwijken. Enkele ambulances en een MUG-team waren snel ter plaatse en probeerden geruime tijd het slachtoffer te reanimeren, maar hun inspanningen konden niet baten. Op de plaats van het ongeluk werd een perimeter ingesteld. Het parket van Oost- Vlaanderen en een verkeersdeskundige werden gevorderd om de precieze oorzaak van het dodelijk ongeval te onderzoeken.