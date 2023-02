Voetbalwereld neemt afscheid van Patrick De Doncker

Annemarie Worst heeft de cross op provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas solo gewonnen. We hebben in eerste instantie een kopgroep van drie Nederlandse dames, Alvarado, Worst en Brand. Halfweg koers krijgt het trio vooraan het gezelschap van nog drie andere vrouwen. Met z'n zessen richting finale dus, maar daar denkt Annemarie Worst anders over. In ronde vier al slaat ze een kloof in de zandbak en die voorsprong geeft ze niet meer uit handen. Sterker nog, ze loopt nog verder uit, en wint zo solo in Sint-Niklaas. Alvarado en Brand mogen als tweede en derde mee op het podium.