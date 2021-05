Voetbalsupporters kunnen straks levensgrote Rode Duivels in huis halen. Een bedrijf uit Zele maakt kartonnen borden met afbeeldingen van de voetballers. In deze coronatijden is het moeilijk om de Rode Duivels in het echt te zien. Samen met de Belgische voetbalbond brengt het bedrijf daarom de Duivels tot in de huiskamer.