Voetballer Radja Nainggolan opgepakt in onderzoek naar cocaïnesmokkel

De advocaat van voetballer Radja Nainggolan ontkent elke betrokkenheid van zijn cliënt, in het grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. De Antwerpenaar, die vorige week nog werd binnengehaald door voetbalclub Lokeren-Temse, werd deze ochtend door de federale gerechtelijke politie opgepakt en verhoord. Zijn appartement in Antwerpen werd doorzocht, naast nog 29 andere huizen, vooral in Antwerpen en Brabant. Ook zijn auto werd weggetakeld. In Lokeren is de verbijstering groot.