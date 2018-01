In de sport heeft Sporting Lokeren zijn eerste oefenwedstrijd in Spanje verloren. Tegenstander was de lokale derdeklasser Elche, 3-4 was de eindstand. Bij Waasland-Beveren stonden er vandaag twee oefensessies op het programma. Een kracht- en stabilisatie-sessie deze middag op het strand. Een gesloten tactische training vanmorgen in de Pinatar Arena.