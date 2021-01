In de lagere reeksen is er over het algemeen wel begrip voor de beslissing van de voetbalbond. Bij eersteprovincialer SK Berlare bijvoorbeeld pleiten ze al langer voor een stopzetting van de competitie. Het seizoen nu nog hervatten, zonder inkomsten van de kantine, dat zagen ze daar helemaal niet zitten. De club start dan liever in september opnieuw volwaardig het nieuwe seizoen, met een nieuwe spelerskern.