Voetbalclubs reageren verdeeld op langere winterstop

Veel mensen hebben het ter plaatse niet kunnen zien, want publiek was niet toegelaten. Maar het werd wel massaal gevolgd op televisie. Het eerste duel tussen Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel in de Dendermondse modder. Bijna één miljoen mensen heeft naar de wereldbekermanche op televisie gekeken. Dat is een absoluut kijkcijferrecord voor de cross van Hammenaar Jurgen Mettepenningen. Het hoogste aantal ooit voor een niet-kampioenschapscross, dus geen BK of WK. De cross verbreekt daarmee haar eigen record met een kleine 15.000 kijkers. Ook naar de cross bij de vrouwen werd er massaal gekeken. Maar daar werd geen record gebroken.