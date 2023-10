Voetbalclub Lokeren-Temse eert overleden Tuur (17) uit Kruibeke: "Rugnummer 3 is voor altijd voor hem"

Na zes jaar vast te zitten in India, is Lokeraar Peter Van Geit weer herenigd met zijn terminaal zieke moeder. Peter woont al 25 jaar in India, en organiseert trektochten door het Himalayagebergte. Maar zes jaar geleden komen 19 wandelaars tijdens zo'n trektocht middenin in een bosbrand. Ze komen allemaal om het leven. Hoewel Peter tijdens die brand niet in de buurt is, wordt hij toch verantwoordelijk gesteld. De Indiase autoriteiten houden hem zes jaar lang vast. Maar nu heeft hij toch de toestemming gekregen om even terug te keren naar Lokeren. Naar z'n terminaal zieke moeder.