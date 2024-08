Voetbal Vlaanderen vindt het welletjes geweest en haalt Eendracht Aalst uit competitie

Eendracht Aalst zal volgend jaar niet aantreden in één van onze voetbalreeksen. Voetbal Vlaanderen neemt de club uit competitie. Dat is zopas beslist op een vergadering bij Voetbal Vlaanderen, de inrichter van het voetbal in de lagere klassen. En zo komt er een einde aan een soap die veel te lang geduurd heeft. Eendracht Aalst kwam vorig jaar in Turkse handen, maar die nieuwe eigenaars maakten er een boeltje van. Op het veld was daar niks van te merken, want de club speelde kampioen, en zou normaal naar eerste nationale stijgen. Maar achter de schermen was het één grote puinhoop. Aalst kreeg daardoor geen licentie. Niet voor eerste nationale, en later ook niet voor tweede. De stad zette de club uit het Pierre Cornelisstadion wegens wanbeleid. Maar de Turken bleven volharden in de boosheid. Ze wilden doorstarten in eerste provinciale en gingen op zoek naar een nieuwe thuis. Maar ook die zoektocht liep op een sisser af. Dat zag u eerder deze week al in ons nieuws. Voetbal Vlaanderen heeft nu gezegd dat het genoeg is geweest, en neemt de club uit competitie. In eerste provinciale zal er dus een ploeg minder zijn. Ze starten daar met 15 ploegen in plaats van 16.