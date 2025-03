Voetbal Vlaanderen stelt zich grote vragen bij plannen van nieuwe eigenaar van SKN Sint-Niklaas

Voetbalclub SKN Sint-Niklaas heeft een nieuwe eigenaar, de Nederlandse voetbalmakelaar Carlos Tavares De Barros. Gisteren kwam hij naar de club om zich voor te stellen aan de medewerkers, de spelers en hun ouders. Maar dat gesprek is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Zo zou de Nederlander gezegd hebben dat 'geld verdienen' één van zijn grote doelen is. En dat doel strookt niet met de filosofie van de ouders, maar ook niet met die van Voetbal Vlaanderen. Zij stellen zich grote vragen bij de plannen.