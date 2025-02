Voetbal Vlaanderen is niet mals voor "Achter uw fornuis"-spreekkoren van Aalst-supporters: "Zaak gaat naar bondsparket"

Voetbal Vlaanderen is niet te spreken over de spreekkoren van fans van Eendracht Aalst-Lede. Zij riepen gisteren tijdens de wedstrijd tegen Sint-Denijs ‘achter uw fornuis’ en 'dikke trut' naar een vrouwelijke scheids. De poppen gingen aan het dansen, omdat de scheidsrechter een penalty floot in het nadeel van de thuisploeg. Intussen excuseerde de club zich via een statement op sociale media. Eendracht Aalst-Lede riskeert een forse sanctie bij de nationale kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme.