Voedselbank Temse heeft dringend nood aan een nieuw onderkomen

De voedselbank van Temse zit met de handen in het haar. VZW Cura is dringend op zoek naar nieuw onderdak. De vereniging werkt op dit moment vanuit een voorlopig pand, dat ze ter beschikking kregen van het OCMW. Maar de kraan lekt, er is geen warm water en er is te weinig plaats om de voorraden op te bergen. Daarbovenop zullen vanaf januari de ijskasten niet meer werken. Het volledige gebouw wordt in 2026 afgebroken. Als er niet snel een oplossing komt, dan zullen zo'n 140 gezinnen geen beroep meer kunnen doen op deze voedselbank. De medewerkers zijn ten einde raad en hebben dringend een nieuwe locatie nodig.