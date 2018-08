Voedselagentschap versoepelt maatregelen tegen ziekte van Newcastle

Het federaal voedsel-agentschap zal vanaf morgen enkele maatregelen tegen de ziekte van Newcastle versoepelen. De ziekte van Newcastle, of pseudovogelpest, is een besmettelijk virus dat dodelijk kan zijn voor vogels en pluimvee. Eind juni werd er in Ottergem bij Erpe-Mere een uitbraak van de ziekte vastgesteld. Later waren er ook elders in Oost-Vlaanderen besmettingen, onder andere in Ninove en Eeklo. Professionele pluim-veehandelaars mogen vanaf morgen opnieuw hun dieren verkopen, ook op markten. Ze moeten wel een aantal strikte voorwaarden naleven. Mensen kunnen de ziekte niet overkrijgen vlees of eieren eten kan geen kwaad.