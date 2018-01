De uitbaatster van een krantenwinkel in Sint-Niklaas is opgelicht door een gokker, die geld kwam inzetten op een voetbalwedstrijd. De man kon 940 euro verwedden zonder ervoor te betalen. De politie is een onderzoek gestart. Voor de uitbaatster is de oplichting de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Ze is van plan om te stoppen met haar zaak.