Vluchtmisdrijf Wetteren: Aanrijder meldt zich bij politie

Het parket van Antwerpen heeft de gsm van de eigenaar van het ingestorte pand op de Paardenmarkt in beslag genomen. Volgens buurtbewoners hing er de dagen voor de ramp een gasgeur rond het gebouw en hebben ze dat de eigenaar, een man uit Sint-Niklaas, ook laten weten. De eigenaar zelf beweert nooit een melding gekregen te hebben over een gasgeur. Het parket ga nu de telefoon van de man natrekken in de hoop te achterhalen wie de waarheid spreekt.