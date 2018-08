Vluchtelingennetwerk Vlaanderen voet actie in Aalst

De open ruimte in het Waasland verdwijnt bijzonder snel. Dat blijkt uit het betonrapport van Natuurpunt. Tot 2015 ging in Vlaanderen dagelijks meer dan 5 hectare open ruimte verloren aan bebouwing. In Beveren ging het om meer dan 600 vierkante meter per dag. Beveren is daarmee de trieste koploper in onze regio. Ook in Sint-Niklaas en Lokeren draait de betonmolen overuren. Natuurpunt maakt zich zorgen om de cijfers. Het vreest dat Vlaanderen in 2040, net voor de zogenaamde 'betonstop', volledig volgebouwd zal zijn. De betonstop houdt in dat er niet meer gebouwd mag worden op nieuw aan te snijden open ruimtes.