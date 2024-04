VLOT! Lokeren Campus Sint Laurentius is De Bouwschool van het Jaar!

Een uitzonderlijke prestatie in het GO! Atheneum in Dendermonde. Want de 16-jarige Casper heeft, samen met twee Vlaamse medescholieren, een zilveren medaille gewonnen op de Europese wetenschaps-olympiade, in Luxemburg. In totaal namen er 57 ploegen aan deel, uit heel Europa. Tsjechië was de absolute winnaar. Het Vlaamse team eindigde op de 21 ste plaats, maar sleepte met het bereikte aantal punten toch ook een van de zilveren medailles in de wacht.