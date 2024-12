Vlonderpad in Eilandbos Sint-Lievens-Houtem krijgt prijs voor 'Meest toegankelijke trage weg'

De gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft een bijzondere prijs in de wacht gesleept. Een award voor een trage weg. Ze hebben, volgens de provincie Oost-Vlaanderen, de meest toegankelijke trage weg van het hele grondgebied. De trage weg ligt in het Eilandbos. Het pad is van hout gemaakt, een zogenaamd vlonderpad, en slingert door het groen. Het is zo'n 300 meter lang en kostte zo'n 280.000 euro. Het pad viel onder andere in de prijzen omdat het twee dorpsdelen met elkaar verbindt.