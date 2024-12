Honderden mensen hebben vanmiddag afscheid genomen van Moerbeke, als zelfstandige gemeente. Door de fusie met Lokeren houdt Moerbeke officeel op met bestaan. Tijdens een plechtigheid werd de vlag van Moerbeke van het gemeentehuis gehaald. En inwoners Tom en Nathalie gaan de geschiedenisboeken in. Want zij zijn het allerlaatste koppel dat in Moerbeke in het huwelijksbootje stapt.